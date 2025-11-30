１１月３０日の東京８Ｒ・ベゴニア賞（２歳１勝クラス＝８頭立て）は良血ドリームコア（牝２歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が１番人気に応えて２勝目を挙げた。勝ち時計は１分３３秒１（良）。道中は４〜５番手で前に馬を置く形で脚をため、直線はジリジリと加速していき、最後は２着馬の追い上げを頭差退けてオープン入りを果たした。新馬戦でも騎乗したレーン騎手は「体にアクションもいい印象が残っていたが、成長してい