最近、私ったらいい女なんです。会う人会う人、「いいにおいがする。それも、わたあめみたいな甘い香り」。体臭がわたあめみたいな香りって、それはもう、まごうことなきいい女に違いありません。ええ。というわけで、今月はいい香りをただよわせ、魅力的な人に近づくためのヘア＆ボディケア用品をご紹介。わたあめみたいな香りの正体は…？さて、先ほどのいい香りの正体。もちろん体臭なわけはなく、LUSHのヘアミスト「スーパーミ