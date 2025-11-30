timelesz timeleszが11月30日、『HANABI 〜 in the late summer night』およびアルバム『FAM』 2作品のサブスク&ダウンロード配信をスタート。同2作の配信は11月17日の情報公開後、SNSで「サブスク解禁」がトレンド入りするなど、盛り上がりを見せていた。『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成され