元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。ツインテール姿を披露した。【写真】「かわいすぎてやばい」“久々のツインテール”姿を披露した加護亜依加護は「久々のツインテール」とつづり、自撮りショットをアップ。爪を立てるようなポーズで口をぷくっとすぼめた、かわいらしい1枚となっている。この投稿にファンからは「かわいい〜!!」「似合ってます」「かわいすぎてやばいです」