俳優の塩野瑛久が３０日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。高校へ進学しなかった理由をぶっちゃけた。この日は女優でモデルの長井短、はんにゃ・金田哲とトークを繰り広げた。塩野は高校へ進学しなかった理由を聞かれると、「まず頭がよくなかった。通知表に『１』が付かなかった。斜線なんですよ」とぶっちゃけた。金田が「１が斜線に見えたんじゃなくて？」と首をかしげると、塩野は「シンプル斜線です。測定不能