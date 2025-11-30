山形刑務所で受刑者が信仰の自由を侵害されたとして、山形県弁護士会は同刑務所長などに勧告書を出した。勧告書は２０日付。勧告書などによると、受刑者がカトリックの洗礼式を行う許可を届け出たが、２０２３年５月に理由を明らかにせずに不許可とされ、後に撤回し許可された。同年１１月には、洗礼式に必要なパンなどの飲食が禁止された。同会は、理由の提示や謝罪など人権救済措置を取るよう求めている。同刑務所の担当者