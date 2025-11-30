巨人やレッドソックスで活躍した上原浩治氏が３０日、インスタグラムを更新。巨人ＯＢの清水隆行氏との２ショットを投稿した。上原氏は「雑談魂で面白さがバレた清水さん」と記述。２３日に行われた巨人ＯＢイベント「２００２年優勝メンバー同窓会」で同席した際の２ショットを添えた。巨人で活躍した清水氏は、テレビ番組やＹｏｕＴｕｂｅに多数出演。面白いトークで人気を集めており、フォロワーからも「話し上手ですよね