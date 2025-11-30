俳優の高橋英樹が28日、自身のアメブロを更新。帝国ホテルのレストランでランチデートを楽しんだことを報告した。【映像】高橋英樹、ハワイでの夫婦水着ショットや広々とした別荘高橋は「天気もよくブラブラと、、日比谷です」と切り出し、街の様子を写真で公開。「町もクリスマス」とホリデーシーズンの雰囲気に触れ「これからランチでデートなり」と明かした。その後に更新したブログでは「蓼科でもお世話になる帝国ホテル