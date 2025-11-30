4000人あまりが生活していた8棟の高層住宅。火事が発生すると、8棟のうち7棟にあっという間に燃え広がりました。なぜ被害は拡大したのでしょうか。【写真を見る】火災後の燃え尽きてしまった部屋の内部香港マンション火災建物の窪みで「上昇気流」が発生か「足場が火事になった」香港火災の出火直後とみられる映像を見ると、地表近くであがった炎は…「8階まで（炎が）上がったぞ。そこの人逃げろ、崩れてきた」あっという間に上