今年で3度目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）は、11月29日（現地時間28日、日付は以下同）がグループプレー最終日となり、計8チームが準々決勝へと駒を進めた。 今後は12月10日と11日に準々決勝が行われ、14日の準決勝と17日の決勝は、ネバダ州ラスベガスにあるTモバイル・アリーナで開催される。 グループプレーで