[11.30 J1第37節](ニッパツ)※14:00開始主審:山本雄大<出場メンバー>[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・ボニフェイスDF 5 福森晃斗DF 16 伊藤槙人MF 4 ユーリ・ララMF 8 山根永遠MF 10 ジョアン・パウロMF 15 伊藤翔MF 48 新保海鈴MF 76 山田康太FW 9 櫻川ソロモン控えGK 24 ヤクブ・スウォビィクDF 30 山崎浩介MF 14 中野嘉大MF 20 村田透馬MF 34 小倉陽太MF 39 遠藤貴成MF 90 アダイウトンFW 7 鈴木武蔵FW 91 ルキア