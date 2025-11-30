[11.30 J1第37節](味スタ)※14:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF 3 谷口栄斗DF 4 林尚輝DF 6 宮原和也MF 2 深澤大輝MF 7 森田晃樹MF 8 齋藤功佑MF 16 平川怜MF 19 松橋優安MF 26 内田陽介FW 9 染野唯月控えGK 21 長沢祐弥DF 15 鈴木海音DF 55 吉田泰授MF 17 稲見哲行MF 20 食野壮磨FW 13 山田剛綺FW 27 白井亮丞FW 37 川崎修平FW 38 唐山翔自監督城福浩[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早