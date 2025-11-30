[11.30 J1第37節](Gスタ)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 6 望月ヘンリー海輝MF 7 相馬勇紀MF 15 ミッチェル・デュークMF 18 下田北斗MF 19 中山雄太MF 26 林幸多郎MF 88 中村帆高FW 9 藤尾翔太控えGK 44 新井栄聡DF 50 岡村大八MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 16 前寛之MF 31 ネタ・ラヴィFW 20 西村拓真FW 49 桑山侃士FW 90 オ・セフン監督黒田