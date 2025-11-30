[11.30 J1第37節](JFEス)※14:00開始主審:先立圭吾<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 13 金山隼樹DF 2 立田悠悟DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 8 江坂任MF 14 田部井涼MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 39 佐藤龍之介MF 41 宮本英治FW 99 ルカオ控えGK 49 スベンド・ブローダーセンGK 77 川浪吾郎DF 26 本山遥MF 3 藤井海和MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 33 神谷優太MF 50 加藤聖FW 98 ウェリック・ポポ監督木山隆之[