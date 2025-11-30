ロアッソ熊本は30日、DF相澤佑哉(25)が今季限りで現役を引退すると発表した。相澤は熊本ユースから駒澤大へ進学し、2023年に熊本でプロキャリアをスタート。大卒1年目は開幕スタメンを飾るなどJ2で11試合に出場したが、翌シーズンから今季までの2年間はJFLのクリアソン新宿へ期限付き移籍していた。相澤は引退に際して以下のようにコメントしている。「このたび、相澤佑哉は現役を引退する決断をいたしました。ロアッソ熊本