[11.30 J1第37節](デンカS)※14:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 田代琉我DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 25 藤原奏哉DF 42 橋本健人MF 7 谷口海斗MF 8 白井永地MF 14 小原基樹MF 22 新井泰貴FW 30 奥村仁FW 41 長谷川元希控えGK 1 藤田和輝DF 31 堀米悠斗DF 35 千葉和彦DF 77 舩木翔MF 33 高木善朗MF 46 笠井佳祐MF 48 大竹優心FW 55 マテウス・モラエスFW 65 ブーダ監督入江徹[柏