女優の北川景子（39歳）が、11月29日に放送された情報番組「めざましどようび」（フジテレビ系）に出演。「甘いモノが大好きで！」と、最近食べた甘いモノについて語った。北川は今回、映画「ナイトフラワー」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューコーナーに登場。大河ドラマ「西郷どん」（2018年／NHK）がきっかけで、鹿児島グルメが好きになったという北川は、鹿児島銘菓“かるかん”に舌鼓を打つ。そこで「甘いモノも好き？」