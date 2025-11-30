◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）は３８位で出て２バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７９と崩し、通算２０オーバーで最下位の４０位でホールアウトした。初日から７６、７７、７６と苦戦。この日は前半で５ボギー、１５番