箱根駅伝を2連覇中の青学大陸上競技部・原晋監督（58）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。政界進出のウワサについて発言した。圧倒的な知名度とリーダーシップ、頭の回転の速さや明るいキャラクターで、政界からラブコールは多い。渡部から「どうなんですか？」と単刀直入に聞かれた。原監督は「話は死ぬほど来てますよ」と、正直に明かした。だが、「う〜ん、政治家はないかな。若くもな