今季最終節となった明治安田J3リーグ第38節。15位の松本山雅FCは29日、東京の味の素フィールド西が丘でギラヴァンツ北九州と対戦しました。山雅は先制を許しますが、前半14分に村越のロングシュートが決まり同点に追い付きます。後半15分には、けがから復帰して強行出場した菊井がゴール前へ進入して折り返すと、それを受けた宮部のシュートが最終的に安藤に当たってゴールへと吸い込まれます