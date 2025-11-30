車のナンバープレートには4ケタの番号のほかに、管轄地域やひらがな・アルファベットの文字などが記載されており、それぞれ意味を持っています。管轄地域の隣にある3桁の数字は分類番号と呼ばれ、車の種別や用途を示しているのです。 本記事では、車の分類番号の意味とナンバーが変わることにより何が違ってくるのかについて解説します。 ナンバープレートの分類番号の意味 ナンバ