武田は新天地でもう一花咲かせるつもりだ(C)産経新聞社ここ数年の武田翔太を語る上で、肘のトミー・ジョン手術とリハビリの時間は欠かせない。手術後の2年間は1軍登板がなく、苦しい時期が続いた。「トミー・ジョンは初めてだったので、『なぜそうなったのか』という原因の部分からかなり調べました。手術に至るまでの投げ方や身体の状態も含めて、一度ゼロから見直す期間だと捉えていました」 【関連記事】【第1回】「一番最初