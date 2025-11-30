韓国移籍を決めた武田が心境を語った(C)産経新聞社14年間在籍したソフトバンクを離れ、韓国プロ野球・SSGランダースへの移籍を決断した武田翔太。なぜ新天地に韓国を選んだのか。その背景には「最初に本気で手を挙げてくれた球団」への思いと、アメリカでのトレーニングを通じて生まれた縁があった。 【関連記事】【第2回】「モルゲッソヨ」からのスタート――武田翔太、韓国文化への適応とバンデンハーク＆キム・ソングンの助