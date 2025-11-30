連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン・松野トキを演じ、その演技力が話題になっている高石あかり(※「高」は正しくは「はしご高」)。映画「ベイビーわるきゅーれ」シリーズでは元女子高生で殺し屋という役柄を生き生きと演じ、目黒蓮主演の「わたしの幸せな結婚」でヒロインの異母妹・斎森香耶役に抜擢されると、表情豊かな芝居を見せ、高い評価を得た。そんな高石が17歳の少女を演じたのが映画「セフレの品格 初恋」の続編とし