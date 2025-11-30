愛知県小牧市の中央道上り線で車3台が絡む玉突き事故があり、このうち車2台が燃えました。 【写真を見る】中央道で渋滞最後尾の車に追突…2台炎上 3台絡む玉突き事故に 軽乗用車の38歳女性は事故でけが 小牧JCT～小牧東IC上り通行止め（11/30 14:20現在） 事故が起きたのは、小牧市の中央道上り線（小牧JCT～小牧東IC間）です。 警察によりますと、きょう午前10時ごろ、渋滞で停まっていた乗用車が、後ろから軽乗用