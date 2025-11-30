「恋人との同棲」といえば甘くて幸せな毎日を想像しますが、距離が近くなるからこそ相手の嫌な部分を知る機会も増えるもの。毎日の些細な行動が彼女を不快にさせているかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「同棲中の女性が、『彼氏のここが許せない！』とイライラしていること９パターン」をご紹介します。【１】困ったことがあると、すぐ母親に連絡して指示を仰ぐ「もうすぐ30