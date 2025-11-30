お笑いコンビ・ラランドのサーヤが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“夫”との仲良しショットが公開されたサーヤ公式SNSは「後ろ姿もなぜか癒される」とつづり、劇中で夫婦を演じる吉井渚役・サーヤと夫・太平役の楽駆が仲良く寄り添う“後ろ姿の2ショット”を添えた。2人は、鮎美（夏帆）の良き理解者として物語