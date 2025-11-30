9月のフィリーズ戦に登板したメッツのライアン・ヘルズリー＝フィラデルフィア（AP＝共同）米大リーグのオリオールズが、フリーエージェントになっていた通算105セーブのヘルズリーと2年総額2800万ドル（約43億6800万円）で契約に合意したと29日、リーグ公式サイトが伝えた。ヘルズリーは今季途中にカージナルスからメッツに移籍。計58試合に登板し3勝4敗、21セーブで防御率4.50だった。オリオールズは抑えのバティスタが右肩