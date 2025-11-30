ÇÐÍ¥¤Î¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤äÈþÍÆ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê55¡Ë¤¬28Æü¡¢¡Ö28Ç¯Á°¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î»ä¤Ø¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹ÃË¡¦Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹ñºÝÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤Î³¤¿Í¤µ¤ó1997Ç¯7·î19Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿³¤¿Í¤µ¤ó¡£11ºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤È2023Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¾É¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä