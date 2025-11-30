aimerfeelから2025年クリスマスコレクションが登場♡今年は“Red Luxury & Balletcore Mood”の2つの世界観で、特別な夜を華やかに演出します。深みのある赤のラグジュアリーランジェリーや、軽やかで可憐なバレエコア風デザインなど、身に着けるだけで心躍るアイテムが勢揃い。ホリデーシーズンのご褒美時間にぴったりなスペシャルコレクションです♪ 深みレッドのラグジュアリーライン