俳優の伊原六花（２６）が３０日、都内で「２０２６カレンダー発売記念イベント」に登場した。お気に入りという誕生日月のショットでも見せた黄色の衣装で登場。コンセプトについて「歴代のカレンダーはみんな大好きですが、昔から大好きな『星の王子さま』を盛りだくさんで撮らせてもらった。すごく大事にしたいなと思う一冊になった」と話した。２０２５年を「人生で一番忙しかった」と振り返り、漢字一字で表現してという