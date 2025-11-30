インターネットラジオ「ゆめのたね放送局」の岡山スタジオ（岡山市北区奉還町）が開設10周年を迎えた。公募で集まった市民パーソナリティーが、地域密着のテーマや等身大の声を日々配信。近年は、拠点の奉還町商店街に人を呼び込むイベントも展開しており、地域の盛り上げに一役買う放送局として定着している。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完