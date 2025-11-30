子どもが流行っているおかしな言葉を使うのは、いつの時代でもよくあることではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに「高学年の子どもがリアルでネット用語を使う」というタイトルでこんな投稿がありました。『子どもがYouTubeで「草」を覚えて、「○○とか草」って言う。それはネット用語で、普通の会話で使うのは恥ずかしいからやめなさいって教えたんだけど「普通だよ、どこが変なの？」と聞かない。中二病みたいなもの