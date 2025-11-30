福岡県警大牟田署は30日、大牟田市新栄町付近の路上で同日午前7時20分ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ外国人風の男から「たばこを1本頂戴。遊びに行こう」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は20〜30歳くらい、身長190程度の短髪。グレーのフード付きパーカ、グレーの長ズボン、黒色の靴を着用し、ギターケースの様な物を背負っていたという。