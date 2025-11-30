女優の北川景子（39歳）が、11月29日に放送された情報番組「めざましどようび」（フジテレビ系）に出演。大河ドラマ「西郷どん」で長期の鹿児島ロケをしていたことがきっかけで、“鹿児島グルメ”が好きになったと語った。北川は今回、映画「ナイトフラワー」の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューコーナーに登場。大河ドラマ「西郷どん」（2018年／NHK）がきっかけで、鹿児島グルメが好きになったという。「『西郷どん』で結構長