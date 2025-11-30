今季最終節となった明治安田J3リーグ第38節。19位のAC長野パルセイロは29日、ホームでJ2昇格プレーオフ進出が懸かる栃木SCと対戦しました。パルセイロは前半17分、フリーキックから失点し、先制を許します。後半開始早々にショートカウンターから追加点を奪われると、13分にも失点。相手の堅守を崩せないまま終了間際にもダメ押しのゴールを許し、0対4で敗れました。