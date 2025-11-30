お笑いタレントの横澤夏子（35）が29日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。婚活からの学びを語った。現在3児の母である横澤。婚活パーティーで出会った夫と28歳で結婚した。「21歳から4年半で100回ぐらい行った」という婚活パーティー。「一晩で3軒ハシゴ」する日もあったという。婚活パーティーの魅力は「理想の男性に出会える」こと。「私は180センチ以上の男性がいいと思っていた時期があっ