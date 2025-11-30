ロッテから育成ドラト1位指名された茨城・水戸啓明の中山優人投手が30日、茨城県水戸市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金300万円、年俸260万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は126。1メートル82、65キロと細身ながら最速146キロの直球と多彩な変化球を武器に夏の茨城大会4回戦で第2シードの水城を相手に完全試合を達成している右腕は「「千葉ロッテマリーンズの一員になれたこと、すごくうれしく思います。いち早く