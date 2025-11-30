ダンス練習の帰りに感じた、今までと違う体のだるさ。その夜、胃に激痛が走り病院を巡ったayumiさん（仮称）は、最終的に国内で有病者数が極めて少ない指定難病「TAFRO症候群」と診断されました。原因不明のまま腹部の激しい張りや貧血に苦しみましたが、病名が判明し安堵。ステロイド治療で症状をコントロールしながら、感染症予防を徹底し、病気になる前と変わらない生活を送ることを目指すayumiさんの軌跡を紹介します。