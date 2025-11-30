俳優の北村有起哉（51）が30日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演。かつて通っていた専門学校の“同期”だった超売れっ子芸人を明かした。高校卒業後、19歳で専門学校「日本映画学校」（現在の日本映画大学）に進んだ北村。「当時で言うと、今で言うバカリズム君がいましたね。同期に」とお笑い芸人で脚本家としても活躍するバカリズムが同期にいたことを明かした。MC「ハナコ」岡部大から同校は「ウッチ