MISS MERCY スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループMISS MERCY（ミスマーシー）による16thシングル「Boogie Boogie Lovely Buddy」が、11月30日より各音楽配信サービスでデジタルリリース。29日行われたミニワンマンライブ「MISS MERCY Mini ONEMAN LIVE “THE STARDUST MOON ep.2 ―Mirrorとの絆 地球のハートクリスタルを探せ―”」において発表、またMirror（=MISS MERCYのファンの呼称）