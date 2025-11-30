専門的な技能を学ぶ技術学校で文化祭が開かれ、訪れた人がものづくりを体験しました。高松市の香川県立高等技術学校で開かれた文化祭には、子どもから大人まで多くの人が訪れました。 高等技術学校は、香川県が設置した公共職業能力開発校です。生徒数が減少傾向にあることから多くの人にものづくりの魅力を体感してもらいたいと、毎年文化祭を開き一般公開しています。文化祭では、生徒手作りのゴーカートを