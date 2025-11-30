岐阜県の長良川競技場で行われたサッカーJ3・FC岐阜の試合中に、ボールボーイを務めていた中学生がパイプ椅子に指をはさまれ、指先を切断する大けがをしました。岐阜県スポーツ協会によりますと、29日午後4時ごろ、FC岐阜の試合中に、ボールボーイを務めていた14歳の中学生が座っていたパイプ椅子の布が破れ、右手の薬指をパイプにはさまれました。中学生は、病院に緊急搬送されましたが、指先を切断する大けがをしました。パイプ