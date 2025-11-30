病気や不慮の事情で収入が大きく減り、来年は「住民税非課税世帯」になりそう……。そんな状況の方の中には、給付金や保険料の減免などの手続きの際、周囲に知られてしまうのではと不安に感じる方もいるかもしれません。 本記事では23区内の単身者を例にして、非課税世帯の条件や受けられる優遇措置、そして「周囲にバレる可能性」について解説します。 23区内・単身者なら前年所得収45万円以下で「住民税非課税」