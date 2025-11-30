タレントのＪＯＹが３０日、ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」で本名を披露。マツコ・デラックスが「えええ！？」と驚きの声を上げた。この日は「類似タレントに生まれた知られざる格差」と題し、そっくりタレントのユージとＪＯＹがゲストで出演。２人の生い立ちなどを紹介したが、まずはＪＯＹが本名を明かした。本名は「ジョゼフ・グリーンウッド」だというと、マツコは「えええ！？ジョゼフ・グリーンウッドなの？」と仰天