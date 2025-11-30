【モデルプレス＝2025/11/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が11月28日、自身のInstagramを更新。脚線美際立つブラックコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気KPOP美女「セクシー」美脚透ける肌見せコーデ◆ジヒョ、美脚際立つブラックコーデを披露ジヒョは「＃MissSixtyxKnwls」とハッシュタグを添え、洗練されたスタイリングを公開。黒のノースリーブトップスにショート