京都１２Ｒ・京阪杯・Ｇ３・馬トク激走馬＝エイシンフェンサー京都の１２００メートル戦、今年のシルクロードＳで重賞初制覇を飾ったファインニードル産駒。１勝クラス時から手綱を執り、１３戦目でのタイトル奪取に川又騎手は「期待していたし、重賞を取れるんじゃないかと思っていた」と振り返った。前走の香港・チェアマンズスプリントプライズは１２着と崩れたが、初の海外遠征で致し方なし。高松宮記念で直線見せ場たっぷ