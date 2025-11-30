グラビアアイドル鈴木聖（たから＝25）が30日、都内でファースト写真集「Sanctus」の発売記念取材会を行った。発売を受けて「グラビアを始めた時から紙の写真集を出すことが目標だったので、すごくうれしかったです」と笑顔を見せた。デジタル写真集は過去にもリリースしているが、本として出版するのは初めて。「デジタルを利用する方が多いので、紙の写真集を出すのが難しい時代。喜びが違いますね」とかみしめるように話した。