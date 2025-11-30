女優伊原六花（26）が30日、都内で「伊原六花2026カレンダー」の発売記念イベントを開いた。「大好きな（小説）『星の王子さま』をテーマにした12ポーズ。大事にしたいなと思いました。子供の頃に、お芝居でやりました。（作者の）サンテグジュペリの言葉は『大事なものは目では見えない、心で見るんだ』とか。子供の頃は分からなかったけど、大人になって分かりました」と話した。カレンダーでは、いろいろな物を食べている。「