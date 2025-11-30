「全日本相撲選手権」（３０日、両国国技館）１９６７年の野見典展以来史上２人目の３連覇を目指した池田俊（ソディック）が棄権した。横綱大の里として活躍する中村泰輝以来の連覇を昨年に達成。この日は開会式の賞典返還に登場後、棄権が発表された。池田は「悔しいですね。どうせなら負けて終わりたかった」と無念を口にした。２週間前の稽古で左上腕筋断裂を負い、この日の朝に痛み止めを打ったが「相撲にならなかった」